Treffpunkt Jane – Blind

Das Label Dackelton stellt bei deren neuester Veröffentlichung gleich klar, dass es sich bei Treffpunkt Jane nicht um eine fragwürdige Fummelparty handelt, sondern um eine Band aus Köln. Nachdem dieses Quartett 2019 eine EP herausgebracht hat, gibt es nun ihr Debüt „Blind“.

Dieses klingt auch tatsächlich wie ein Einstand, denn Treffpunkt Jane klingen hier noch ziemlich ungestüm, und auch bemerkt man, dass sie sich nicht wirklich von jemanden haben irritieren lassen. So klingt es wie ein Destillat aus vielen gespielten Konzerten auf kleinen Bühnen, örtlichen Festivals und irgendwelchen Jugendzentren.

Man kann es bei Liedern wie „Autofahren“ erkennen, das klingt ziemlich rau und fühlt sich wie live eingespielt an, und bei Konzerten könnte die Jugend wild umherhüpfen. Dabei ist die Musik von Treffpunkt Jane dann eine Mischung aus Fun Punk, Alternative Rock, Crossover, und – was auch sehr wichtig bei diesem Quartett ist – Funk. Das heißt, dass die zehn Songs auf „Blind“ immer lebhaft sind und auch ein wenig Pfeffer im Mors haben. Manchmal sorgt es auch dafür, dass etwas durchschnittliche Momente durch den Funk aufgewertet werden.

So ist aber auch sicher, dass dieses Album unbeschwert und jugendlich klingt. Doch wer jetzt denkt, dass er von Treffpunkt Jane Seichtes geboten bekommt, der irrt. Schließlich sind ihnen die Texte so essentiell wie Kerne im Apfel, und so üben sie auch Kritik. Da wird die Wegwerfgesellschaft angeprangert, wie bei „Supermarkt“, oder überbordende Männlichkeit, wie bei „Der Geilste“.

Erschienen bei: Dackelton

https://dackelton.de/artists/treffpunkt-jane