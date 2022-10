Max Weidner – Pack Ma´s

Es war ja nur eine Frage der Zeit, dass irgendwer auf die Idee kommt und den alten Hit „Herzlein“ der Wildecker Herzbuben sich vorknöpft und es in ein anderes Gewand packt. Der Bayer Max Weidner hat genau das gemacht und damit einen veritablen Hit gelandet, der den Spagat zwischen Volksmusik, Wiesn und Schinkenstraße hinbekommt.

Er selbst bezeichnet sich als Schlagerbuam und singt im gleichnamigen Song, dass er früher alte Schlager gehört hat, die er im Plattenschrank seiner Eltern gefunden hat und er gerne mit dem Florian auf der Bühne stehen würde. Jetzt hat Max Weidner sein Debüt namen „Pack Mas“ veröffentlicht und macht bei diesem klar, dass er bestimmt Dauergast beim Herrn Silbereisen sein wird, denn die Songs versprühen schnell gute Laune und sind zudem eingängig.

Sie machen auch keinen Hehl aus der Vorliebe zur Volksmusik, und dennoch geht er nicht so überheblich zu Werke wie Andreas Gabalier, auch wenn er an seinem Thron rütteln möchte. Deswegen heißt ein Song „Sex, Drugs & Schlager“. Da bearbeitet er aber, dass Schlager nun in der breiten Masse angekommen ist, und zudem zitiert er hier auch einige Evergreens von Hoffmann & Hofmann oder Nino De Angelo. Manchmal hat man auch ein wenig das Gefühl, dass er mit diesem Hinweis, dem „Herzilein“-Remake und der „Country Roads“-Coverversion hier alles auf Nummer Sicher setzt. Dabei hätte es dieses vielleicht nicht gebraucht, denn die Lieder von Max Werner bringen jede Hütte zum Wackeln.

Und wenn er doch noch mal wieder auf Nummer Sicher gehen will, kann Max Werner ja „Weil I Di Mog“ von Relax sich zur Brust nehmen oder “Hallo Klaus“ von Nickerbocker und Biene als Duett mit Helene aufnehmen. Letzteres halte ich für wahrscheinlicher.

Erschienen bei: EMI / Universal

https://www.maxweidner.com/