Sex Pistols – The Original Recordings

Man ist immer wieder verwundert, wie oft es neue Zusammenstellungen von The Sex Pistols gibt. Die Bürger- und Establishment-Schrecken der siebziger Jahre haben lediglich eine Langspielplatte damals in die Welt gerotzt und damit die Nachwelt für immer verändert. Das ist musikhistorisch betrachtet ein Juwel und verdient natürlich auch immer wieder zurecht entsprechende Aufmerksamkeit.

Trotzdem ist es echt ein Wunder, wie oft man daraus neue Compilation basteln kann. Diesmal gibt es auch einen triftigen Grund, der zudem sehr kurios klingt. Der Fernsehsender Disney+ hat aus dem Lebensweg und -werk der britischen Punk Pioniere eine Serie kreiert. In diesem Rahmen wurden die Songs für die neue Generation erneut zusammen gestellt. Das besagte Debüt „Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols“ wird hier recht gut ausgeschlachtet, und dennoch fehlen Songs wie „Liar“ oder „EMI“. Letzteres vielleicht, weil diese Werkschau bei Universal veröffentlicht wird.

Die wichtigen Songs wie „God Save The Queen“, „Pretty Vacant“, „Holiday In The Sun“ und „Anarchy In The U.K, finden auf „The Original Recordings“ natürlich ihren Platz. Zudem wird diese Album mit B-Seiten wie „Did You No Wrong“, „I Wanna Be Me“ und „Satellite“ ergänzt.

Dazu kommen dann noch einige Cover-Versionen, die man aber auch schon woanders gefunden hat. Da wären die beiden Eddie-Cochran-Cover von „C´mon Everybody“ und „Something Else“. Aber auch The Whos „Substitute“ und die sonderbare Version des Paul-Anka-Liedes „My Way“ komplettiert diese Zusammenstellung. Die Musik ist auch nach beinahe 45 Jahren noch immer frisch, bleibt dringend und ein musikhistorisches Manifest.

Dennoch muss man sagen, dass „The Original Recordings“ jetzt nichts Neues zu Tage fördert, was aber auch kein Wunder ist bei nur einem regulären Alben und einer aktiven Bandgeschichte von gerade einmal drei Jahren, wenn alle Songs schon einmal veröffentlicht wurden.

Erschienen bei: Universal

https://www.sexpistolsofficial.com/