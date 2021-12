The Kelly Family – One More Happy Christmas

Dass die Kelly Family schon lange wieder da ist, hat man nun mitbekommen. Und das Comeback ist von Erfolg gekrönt, so landeten ihre Alben auf Platz Eins, die Konzerte (sofern sie stattfinden) sind ausverkauft.

Man sehnt sich nach Beständigkeit, gerade in Zeiten von Corona, wo die sozialen Kontakte irgendwie auf Eis gelegt sind. In der Vorweihnachtszeit ist solches Verlangen noch ausgeprägter, und da hat sich die bekannte musizierende Familie etwas einfallen lassen: Die Kellys haben ihren Weihnachts-Liedgut-Klassiker „One More Happy Christmas“ komplett neu aufgenommen, eingesungen und arrangiert. Dadurch klingt er erwachsener, so wie es die Band auch ist, und dennoch ist dieses Lied noch mitreißend.

Aber es gibt noch drei weitere Songs auf dieser feierlichen EP: „Christmas In Our Hearts“ verbreitet noch mehr gute Laune, was auch am mehrstimmigen Gesang liegt. „It´s Christmas Day“ hingegen ist feierlicher und auch ruhiger, dabei durchaus anrührend. Der letzte Song ist „Mis Deseos / Feliz Navidad“, wobei das natürlich zwei Songs sind, die zum Ende noch etwas sonnige Weihnachtsgefühle überbringen.

Erschienen bei: Universal

kellyfamily.de