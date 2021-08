Jeb Loy Nichols with Cold Diamond & Mink – Jeb Loy

Neue Musik von Jeb Loy Nichols ist ja nun nicht selten, denn seit seinem Debüt „Lovers Knot“ aus dem Jahre 1997 hat er zwölf weitere Alben herausgebracht. Mit „Jeb Loy“ kommt ein weiteres hinzu, welches aber gemeinsam mit Cold Diamond & Mink aufgenommen wurde. Und dass er diese Band dazu geholt hat, beweist wieder einmal mehr, das Jeb Loy Nichols die Tradition des klassischen Souls liebt.

Bei Cold Diamond & Mink handelt es sich um die Studio-Band des Timmion Records Labels und die sind bei vielen der 170 Veröffentlichung zu hören. Das heißt, diese Musiker sind routiniert, aber nicht gesättigt, und so hört man die Leidenschaft und Liebe zur Musik. Dabei macht die Band aber genau das, was eine Studioband machen soll: sich nicht in den Vordergrund spielen und dem Sänger gekonnt den gesanglichen Rücken stärken.

Man muss auch feststellen, dass vielleicht andere Soul-Sänger eine wesentlich kräftigere Stimme haben und bestimmt auch feurigen Funkstücken Energie entgegen stellen können. Das wäre bei Jeb Loy Nichols nicht der Fall, der hat eine sehr sanfte Stimme, die eher die Ohren schmeichelt und ihre Kraft dann entfaltet, wenn die Songs herrlich entspannt daher kommen, wie „We Gotta Work On It“, bei dem man herrlich relaxt das Leben genießen kann.

Alle Songs haben einen herrlichen Laid-Back-Sound und sind dennoch nicht beliebig, es sind immer schöne Melodien auszumachen, die sich ganz galant in die Gehörgänge schrauben. Cold Diamond & Mink haben dazu passende Arrangements aus dem Ärmel geschüttelt, die immer federnd und immer nonchalant tänzelnd daher kommen. „Jeb Loy“ ist jetzt kein Meisterwerk geworden, aber ein Album, welches man immer und immer wieder gerne hört.

Erschienen bei: Timmion Records

www.jebloynichols.co.uk