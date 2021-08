Gregario – Nomands On Hold

David Andre hat schon viele musikalische Stationen hinter sich und sich vor allem schon in vielen Genres betätigt. PostRock, Electronica und Indie stehen schon in seinem Portfolio, und nun tobt sich der Mann aus Luxemburg wieder einmal neu aus.

Ganz anderes Genre, und das passt zu den vorherigen nicht einmal im Ansatz: Diesmal begibt sich David Andre alias Gregario auf der zweiten EP unter diesem Namen in Richtung Jazz. Sein Lieblingsinstrument, das Piano, rückt diesmal vollends in den Vordergrund, und sonst ist nicht viel zu entdecken. Gelegentlich taucht mal ein sehr sanftes Schlagzeug auf oder ein Bass. Was mehr zu spüren ist und dennoch nicht überfrachtet, ist der Hang zu elektronischen Klängen.

Da denkt man beispielsweise an die letzten Alben von Nils Frahhm, doch so sehr ist dann Elektronik nicht zu bemerken, Vielmehr dient es als Unterstreichung seines Klavierspiels.

Erschienen bei: Self Released

gregario.bandcamp.com