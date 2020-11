Bitter Moon – The World Above

Man muss beim Hören des Debüts „The World Above“ von Bitter Moon schon ein wenig an alte elektronische Musik denken. Dabei handelt es sich bei den beiden Schweizer Musikern noch um recht unverbrauchte Gesichter. Gut, sie waren schon bei The Pussywarmers & Reka tätig, und dennoch ist es nicht so, dass die Musik wie der aktuellste Kram klingt, aber auch nicht altmodisch.

Denn Bitter Moon ziehen beispielsweise Kraft aus der Geschichte der Berliner Schule und deren Pioniergeist von Acts wie Tangerine Dream. Diese Band ist recht präsent in der Musik und klingt dabei erstaunlich frisch. Zudem ist es aber auch so, dass ein gewisser Grad an Geheimnisvollem freigelegt wird. Das ist vor allem bei einem Song wie „Formlos“ vorhanden, es herrscht Ambient-Sound vor, und dazu gibt es verhuschten, leisen Gesang, der schwer zu greifen ist.

Eine andere Referenz ist Christian Bruhn, den man vor allem als Filmmusiker von Serien wie „Timm Thaler“ oder „Captain Future“ kennt. Da kann man „Spurlos“ als Beispiel heranziehen, der schon etwas Naives an sich hat. Auch „Eva“ hat etwas sehr Rückwärtsgewandtes an sich und klingt dennoch zeitlos. Man kann ja auch feststellen, dass andere Bands sich immer wieder mal an dieser Musik abarbeiten. Die Variante von Bitter Moon ist eine sehr kühle, leicht dunkle und distanzierte, die einen beeindrucken kann.

Erschienen bei: La Suisse Primitive

bittermoon.bandcamp.com/album/the-world-above-12