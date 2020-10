Wingenfelder – Sendeschluss-Testbild

Anfangs hatte man gedacht, dass Wingenfelder nur ein netter Zeitvertreib und Nebenprojekt der gleichnamigen Brüder sein soll. Denn mit Fury In The Slaughterhouse waren sie hierzulande Superstars, und auch heute sind ihre Songs sind heute noch überall präsent. Deswegen hat man halt Wingenfelder immer nur als Nebentätigkeit betrachtet.

Doch man muss feststellen, dass Wingenfelder nun auch schon zehnjähriges Bestehen feiert, und in den Charts konnten sich die meisten Alben auch platzieren. „Sendeschlusstestbild“ ist nun das neueste Album der Band, und man erkennt schon am Titel, dass man sich hier textlich auch gerne in der Vergangenheit bewegt. Denn dieses Testbild war ja schon ein Relikt von vor mindestens 35 Jahren.

Man muss aber keine Sorge haben, dass die beiden Wingenfelder und ihre vier Bandkollegen hier nun knietief in den Achtzigern oder einer anderen älteren Dekade verhaftet sind. Nein, sie spielen ihre Musik wieder schön unaufgeregt (was positiv gemeint ist) und versuchen auch nicht, ihrer Musik neue Facetten aufzuerlegen.

Klar, ein Song wie das letzte Stück „Die wahre Liebe ist eine Legende“, da tischen sie schon dick auf mit Bläsern, einer Wall of Sound und Gesang voller Emotionen. Mehr wird aber nicht geklotzt auf „Sendeschlusstestbild“, und so sind die anderen Songs dann meist Rockmusik in mittlerem Tempo und mit dem Herz am rechten Fleck. Textlich sind sie diesmal kritischer als zuvor. Das Titelstück ist eine Mahnung, dass sich die Geschichte wiederholt, und die Hygiene-Demo-Lemminge, AfD-Wähler und Pegida sorgen dafür, dass man feststellen muss, dass die Menschen aus der Vergangenheit nichts gelernt haben. Das ganze wird dann auch noch mit Zitaten und Sprachfetzen angereichert, die die Aussage nochmal verstärken.

Aber es gibt auch Stücke, die einfach darauf hinweisen, dass man älter geworden ist, wie etwa das eingängige „Starwars“ oder über die Schwierigkeiten des Alleinseins wie bei „Bis mein Bauch glüht“. Dazu gibt es noch eine Live-CD mit Songs aus dem letzten Album, die aber zeigen, dass Wingenfelder vor allem auf Konzerten beeindrucken können. Gelernt ist eben gelernt. Aber auch ohne diesen Konzert-Mitschnitt ist „Sendeschlusstestbild“ das beste Album von Wingenfelder und der beste Beweis, dass Wingenfelder kein Nebenprojekt ist.

Erschienen bei: Starwatch / Sony Music

www.wingenfelder.de