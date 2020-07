Hamilton Leithauser – The Loves Of Your Life

Irgendwie ist die Band The Walkmen an mir vorbei gegangen, und dass, obwohl ich mir immer sicher bin, dass sie mir musikalisch zusagt. Die Truppe hat bis 2012 schöne Indie/Alternative Musik kredenzt und mit der Single „The Rat“ auch eine tolle Hymne geschrieben. Trotzdem habe ich sie kaum zur Kenntnis genommen.

Das kann sich jetzt ändern, denn der Frontmann Hamilton Leithauser hat mit „The Loves Of Your Life“ sein neuestes Album fertig, und wenn man ehrlich ist, das zweite richtige Solo-Werk. Denn die letzten Platten hat er noch mit seinem Kumpel, dem Vampire-Weekend-Aussteiger Rostam, aufgenommen. Nun „The Loves Of Your Life“, und dieses Album behandelt Geschichten von Menschen und deren Begegnungen.

Das klingt im ersten Moment nicht gerade spektakulär und ist dennoch ein sehr großartiges Album geworden, Vielleicht weil es eben nicht spektakulär ist und man hier keinen Effekten begegnet. Aber wozu auch, denn die Songs sind direkt und wunderschön und doch sehr dicht am Folk und Songwritertum. Dabei ist die Musik immer schön glanzvoll arrangiert und dennoch nie überladen oder kitschig pompös.

Der Opener „The Garbage Men“ ist mit schönen und erhabenen Streichern und sonderbaren Chören ein Beweis dafür, dass Hamilton Leithauser es ziemlich gut versteht, Spannung aufzubauen. Der erste Vorbote „Isabella“ klingt wie eine Mischung aus Mersey-Bands wie The Coral, Americana und einer Melodie, die sich dann doch zu einer beachtenswerten Hymne auswächst und dabei doch sehr filigran daherkommt.

Zu Herzen geht die Melodie „Here They Come“ mitsamt seinem Kneipenklavier und der Country-Gitarre, und man muss zugeben, dass dies der beste Song ist, da er doch unscheinbar einem gegen übertritt. Jeder Song trifft einen, und Hamilton Leithauser hat so eine eindringliche Stimme und gibt diese bei Songs wie „The Stars Of Tomorrow“ zum Besten. „The Loves Of Your Life“ ist schon jetzt eines der Highlights des Jahres, so unscheinbar und doch so großartig. Jetzt sollte ich mich aber nochmal intensiv mit The Walkmen beschäftigen.

Erschienen bei: Glassnote / Rough Trade

www.hamiltonleithauser.com