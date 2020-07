Lexsoul Dancemachine – Lexplosion II

Estland ist ja eines der osteuropäischen Länder, welches dafür bekannt ist, modern zu sein und bei den westlichen Standards mehr als locker mithalten zu können. Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Lexsoul Dancemachine aus Talinn stammen.

Wer sie nicht kennt, der wird über die Band nur so staunen, und das nicht, weil sie seit ihrem Debüt „Deux Lex Machina“ aus dem Jahr 2015 nun mit „Lexplosion II“ ihr viertes Album draußen haben. Nein, vielmehr dass ausgerechnet aus Estland eine der besten Groove-Platten der letzten Jahre kommt. Vielleicht liegt es daran, dass in diesem baltischen Land diese Musik noch keine lange Ahnengalerie aufzuweisen hat und man somit einfach ungezwungener zu Werke schreiten kann.

Dabei kennen sie sich mit der Musik durchaus aus, denn die Plattensammlung des Sextetts ist durchaus beeindruckend und zudem Genre-technisch breit aufgestellt. Das überträgt sich auch auf die Musik von Lexsoul Dancemachine, und so tummelt sich hier alles, was im Ansatz grooovt und zudem Spaß versteht. Neben Soul und Funk gibt es auch House, Boogie und jede Menge Disco.

Für Letzteres schämen sie sich nicht, und deshalb klingt die Musik so herzerfrischend, auch weil sie nicht zwingend die bekannten Schemata verwenden und auf eingängige Melodie zuviel Energie verschwenden, sondern der Schwerpunkt ist, dass es Spaß machen und der Groove Platz zum Toben haben soll. Deswegen machen die acht neuen Songs auch mal ein paar Umwege und probieren alles Mögliche aus.

Aus der einen Ecke kommen Space-Sounds auf einen zu, dann hat man bei „Sex“ das Gefühl, man habe es mit Disco-Prog zu tun. Schlagzeug-Soli bekommen auch einen Passierschein in diese verrückte Welt, und kurz danach wird dann Funk der alten Schule „Supersoul“ zum Abschluss in ihr eigenes Universum bringen. Was bei Lexsoul Dancemachine sofort auffällt, ist ihr Humor, das hört man, und dass bei einem Konzert die Stimmung überkocht, kann man mit jeder Pore schon zu Hause spüren.

Erschienen bei; Funk Embassy Records

lexsouldancemachine.com