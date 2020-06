Das Lumpenpack – Halbzeit – Ein Livealbum

Wenn man sich noch nicht oder kaum mit dem Duo Das Lumpenpack beschäftigt hat, dann ist man schon überrascht, dass mit „Halbzeit“ schon ein Konzertmitschnitt draußen ist. Denn einem breiten Publikum wurden Max Kennel und Jonas Meyer erst letztes Jahr mit dem Langspieler „Eine Herbe Enttäuschung“ bekannt.

Dabei haben die beiden vor circa zehn Jahren angefangen als Das Lumpenpack, damals aber als Poetry-Slam-Act. So wurden sie in diesen Kreisen bekannt und gewannen Preise fast so, als wäre es ein Flatrate-Angebot. So gab es also auch vor „Eine Herbe Enttäuschung“ schon Alben, und nach und nach haben sie die Texte nicht mehr vorgelesen, sondern gesungen.

Das kam an. Hört man „Halbzeit“ und kennt die Geschichte, dann versteht man, dass die Mannheimer Feuerwache scheinbar gerammelt voll ist. Das Publikum johlt bei allen Texten mit und ist zumeist auch textsicher. Doch in vielen Songs wird dann doch andächtig den Wortklaubereien gelauscht. In der Tat vermengen sie viele schöne Wortwitze, ohne sich jedoch in Albernheiten zu verheddern. Es ist schön zu hören, wie sie die Alltagstücke und Lebenssituationen hier zitieren.

Das ganze aber nicht als Show, denn die beiden spielen weiterhin nur ihre Gitarre und singen dazu. Damit erreichen sie ihre Fans, und das macht dieses Live-Album mit einfachen Mitteln zu einem großem Fest.

Erscchienen bei: Roof Records / Rough Trade

daslumpenpack.de