Patricia Kelly – One More Year

Als Patricia Kelly vor vier Jahren ihr erstes Solo-Album „Grace & Kelly“ herausgebracht hat, da dachte man, dass der Nachfolger schnell nachgezogen wird. Doch irgendwie war das Werk damals nicht der Erfolg, den sich die Drittälteste der Familie erhofft hatte. Zudem stand damals auch das Comeback der Kelly Family direkt vor der Tür. Deswegen passte es alles ganz gut, und die Reunion war so immens erfolgreich, dass nun alle auch einzeln gefragt sind.

Von daher startet Patricia Kelly nun einen neuen Anlauf mit dem Nachfolger „One More Year“. Diesmal kommt es ohne mäßiges Wortspiel aus und ist auch sonst merklich besser. Die Songs klingen besser produziert, und vor allem ist es internationaler als zuvor. Es sind Songs mit sehr viel Emotion, und diese springt einen förmlich an. Der Hauptgrund dafür ist, dass ihre Stimme mit sehr viel Kraft gesegnet ist, und dennoch kann sie auch in stillen Momenten damit glänzen.

Beispiele für den Facettenreichtum gibt es auf „One More Year“ genug. Eine kraftvolle Ballade wie „Giant“, bei der die Stimme nicht aufgesetzt wird, gelingt ihr mühelos. Aber auch Gute-Laune-Lieder wie „Medicine“ haben Druck und funktionieren. Das Titelstück ist ein ähnliches Kaliber, nur sanfter, aber eingängiger. Selbst wenn Patricia Kelly kraftvolle Gitarren in richtig rockig bugsiert, passt ihr Gesang dazu. „One More Year“ ist ein gut gemachtes Album mit unterschiedlichen Ausrichtungen geworden.

Erschienen bei: EMI / Universal

www.patricia-kelly.com