The Kelly Familly – 25 Years Later

Viele haben The Kelly Familly das erste Mal 1994 wahrgenommen, dabei gab es diese seit Mitte der siebziger Jahre. Aber 1994 veröffentlichten sie ihr erfolgreiches Album „Over The Hump“, das hierzulande mehrfach mit Platin ausgezeichnet wurde. Es war aber auch die Platte, mit der die Band ein neues Selbstbewusstsein feierte, denn ihr Vater war nicht mehr so präsent, und viele der Musiker waren nun mehr Künstler als einfache Interpreten.

Nun nimmt ihr neuestes Album „25 Years Later“ Bezug auf das damalige Werk, und auch hier wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Es gibt diesmal wieder neue Songs seit dem fulminanten Comeback. Gleich beim ersten Song „Over The Hump“ erkennt man die Band, es ist sehr eingängig aber auch nahezu klischeefrei. „Once In A While“ hat einen Refrain, der zum Mitsingen animiert und auch ihre irischen Wurzeln ganz dezent andeutet.

„We Had A Dream“ wird erst sehr eindringlich gesungen, und dann singt die ganze Familie mit. Was dieser Platte gut tut, sind die irischen Einflüsse, die hier mehrfach (z.B. „Star Of The Country Down“) auftauchen und, dass die Kellys mit „Baila Mi Corazon“ spanisch singen, lockert dass Album auf, auch wenn der Gesang Kathy Kellys hier dann doch sehr aufdringlich ist. Aber die Arrangements kann die Band durchaus verfolgen, ohne Fans zu verlieren. Man bemerkt bei den neuen Liedern, dass die Band heute besser eingespielt wirkt als vor 25 Jahren.

Erschienen bei: Universal

www.kellyfamilly.de