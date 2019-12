Santiano – MTV Unplugged

Als ich das erste Mal von Santiano gehört habe, dachte ich, das ist doch nur ein Nischenthema. Denn seit Jahren waren norddeutsche Shanties ein Thema, welches nur in eher altmodischen Gaststätten besungen wurde. Gut, man merkte schnell, dass die fünf Nordlichter dieses Genre erneuern wollten, aber interessierte es viele?

Scheinbar schon, denn schon das Debüt „Bis ans Ende der Welt“ verkaufte sich über eine Million mal und landete auf Platz Eins. Das ist seitdem allen anderen Langspielern der Band auch gelungen. Von daher war es eine Frage der Zeit, dann auch in den Genuss eines MTV-Unplugged,Konzerts zu kommen.

Nun durften Santiano ein stromloses Konzert in der Kulturwerft Gollan in Lübeck geben, und dieses ist mehr als üppig: 22 Songs gaben sie zum Besten, und man ist erstaunt, dass man, selbst wenn man sich mit der Band nicht komplett auskennt, nahezu jeden Song kennt. Zugegeben, einige Songs bedienen sich an bekannten Melodien aus dem Pop-Bereich und traditioneller Musik. Aber auch ihre eigenen Gassenhauer sind eingängig und schon so etwas wie norddeutsches Kulturgut. Nun aber zurück zum Konzert, denn dort stellt man fest, dass diese Band ohne Strom genauso kraftvoll ist wie mit, und dass es auch der Stimmung keinen Abbruch tut.

Was aber dieses Konzert besonders macht, ist die Gästeliste. Die ist vielseitig, und hervorheben muss man, dass Santiano ihre Gäste wirklich schätzen, sie laden sie nicht nur kurz auf die Bühne. Sie erzählen, was sie an ihnen schätzen, wie bei Alligatoah, und selbst dessen Sprechgesang macht „Wie Zuhause“ nicht kaputt. Über Angelo Kelly erfährt man, dass er Peter Sage lange kennt, schließlich war er damals Roadie bei der Kelly Family, und auch dass die Band Kontakt zur härteren Fraktion hat, wie In Extremo oder Beyond The Black, und gleichzeitig auch mit Ben Zucker auf der Bühne steht, zeigt, dass die Seemänner doch auf allen Meeren unterwegs sein können.

Erschienen bei: Universal

